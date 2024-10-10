Sedat Peker Çıldırdı: 'Artık Gerilmeye Başladım!'

Tarım Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf’un bazı şubelerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Şirket durumu yalanlarken, Sedat Peker'in Köfteci Yusuf’a çökme iddiaları yeniden gündeme geldi.

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ünlü köfteciye kumpas kurduğu iddialarına yanıt verdi. Gazeteci Erk Acarer'e açıklama yapan Peker, şu ifadeleri kullandı:

'NE KÖFTECİ YUSUF'MUŞ ARKADAŞ!'

"Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf'muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz.

'NE ZAMAN GÜNDEME GELSE BEN DE TT OLUYORUM'

Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir. Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?"

Köfteci Yusuf konusunu Sedat Peker’e sordum.

Şunları aktardı: “Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf’muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz… pic.twitter.com/sAD1QfO2uZ — Erk Acarer (@eacarer) October 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem