Sedat Peker Çıldırdı: 'Artık Gerilmeye Başladım!'

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini bildirdi. Olaya ilişkin açıklama yapan Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, numune alma işlemleri sırasında hata olduğunu söyleyip "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum" dedi. Bu gelişmelerin ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in Köfteci Yusuf’a çökme olayı yeniden gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Peker, "Ne Köfteci Yusuf'muş arkadaş, artık gerilmeye başladım" dedi.

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Sedat Peker Çıldırdı: 'Artık Gerilmeye Başladım!'

Tarım Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf’un bazı şubelerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Şirket durumu yalanlarken, Sedat Peker'in Köfteci Yusuf’a çökme iddiaları yeniden gündeme geldi.

Sedat Peker Çıldırdı: 'Artık Gerilmeye Başladım!' - Resim : 1

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, ünlü köfteciye kumpas kurduğu iddialarına yanıt verdi. Gazeteci Erk Acarer'e açıklama yapan Peker, şu ifadeleri kullandı:

'NE KÖFTECİ YUSUF'MUŞ ARKADAŞ!'

"Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf'muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz.

Sedat Peker Çıldırdı: 'Artık Gerilmeye Başladım!' - Resim : 2

'NE ZAMAN GÜNDEME GELSE BEN DE TT OLUYORUM'

Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir. Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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