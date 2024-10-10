Gizemli Grup Yönetici 17 Yaşındaki Çocuğa Ev Hapsi

Sosyal paylaşım platformlarında C31K isimli grup yöneticisi olarak adı geçen ve Tokat'ın Zile ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki E.K. adlı çocuğa ev hapsi cezası verildi.

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Gizemli Grup Yönetici 17 Yaşındaki Çocuğa Ev Hapsi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden birinin E.K. adlı çocuk olduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Tokat Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını açıklamıştı.

17 yaşındaki E.K. iddiaya göre, Ankara'da bu konuyla ilgili gözaltına alındı ve kovuşturmaya yer yoktur denilerek serbest bırakıldı. Babasının atanması nedeniyle kısa süre önce Zile ilçesine geldiği öğrenilen E.K., "Hz. Ebu Cehil" isimli grupta üye olarak bulunmasına dair tespitlere ulaşılınca gözaltına alındı. Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan E.K'nın ilk ifadesinde, “Ben yapmadım, ben grubu kurmadım, bu grupla uzaktan yakından alakam yoktur” dediği öğrenildi. E.K'nın telefonun yapılacak inceleme sonuçları beklenirken, şahsa denetimli ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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