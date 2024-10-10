İki Kez Entübe Edilmişti... Reha Muhtar'dan Haber Var; İşte Son Sağlık Durumu!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar Ağustos ayında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Muhtar bu süreçte 2 kez entübe edildi.

Üç aya yakın bir süredir hastanede olan Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgiler geldi. Halk TV'de yer alan habere göre, Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastaneden geçen 3 Ekim günü ayrıldı. Ataşehir'de bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Reha Muhtar'ın fizik tedavisine ağırlık verildiği öğrenildi.

Öte yandan Muhtar'ın, önceki gün kendisini ziyaret eden bir meslektaşı aracılığıyla, dostlarına iyi olduğu mesajını ilettiği öğrenildi.

Kaynak: Halk TV