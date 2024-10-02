Reha Muhtar Felçli mi Kalacak? Nilüfer Son Durumunu Açıkladı

20 Ağustos’ta evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bir buçuk aya yakın süredir hastanede tedavisi devam eden Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında son bilgiler geldi.

Oğlunun yaptığı kalp masajıyla hayata tutunan Muhtar’ı, eski eşi Nilüfer hastanede ziyaret etti.

Reha Muhtar, geçtiğimiz aylarda Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isme ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmıştı.

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen gazetecinin, hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

REHA MUHTAR FELÇLİ Mİ KALACAK?

Snob Magazin’de yer alan habere göre ünlü televizyoncunun eski eşi Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Reha Muhtar'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, "Genel durumu gayet iyi. Hastanede halen. Felçli kalma durumu yok. Gittim gördüm kendisini" ifadelerini kullandı.

Kendi hayatından olan bitenlere de değinen Nilüfer, "Dinleniyorum. Kızım master yapacağı için onunla İngiltere'ye gittim. Oradan döndüm, Adana'da konsere gittim. Şimdi buradayım. Zaman geçiyor" diye konuştu.