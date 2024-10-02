Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın! Ekipler Müdahale Etti

Diyarbakır’da 4. Sanayi Sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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Diyarbakır'da Sanayi Sitesinde Korkutan Yangın! Ekipler Müdahale Etti

Merkez Yenişehir ilçesi 4. Sanayi Sitesi bulunan oto makas ve tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri, yangın yerine intikal etti. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 10 personel ile yangına anında müdahale edildi. İtfaiye ekipleri elektrikli darabayı kırarak söndürme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, tehlike arz eden tüpleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangın maddi hasar oluşmadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

Kaynak: İHA

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