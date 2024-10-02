14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı

Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.U., isimli şahsın ‘hırsızlık, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan 14 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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