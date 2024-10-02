Figen Yüksekdağ Beraat Etti

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2015 yılında gerçekleştirdiği bir konuşma nedeniyle açılan davada Yargıtay’ın verdiği bozma kararının ardından beraat etti.

Figen Yüksekdağ Beraat Etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı görevini sürdürürken Kasım 2016 yılında tutuklanan ve o zamdan beri cezaevinde olan Figen Yüksekdağ, 2015 yılında gerçekleştirdiği bir konuşma sebebiyle hakkında açılan davada beraat etti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yüksekdağ hakkında 2016 yılında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla mahkumiyet kararı verilmişti.

2016 yılında açılan davada, Yüksekdağ’ın avukatları, milletvekili dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulmasını talep etmiş, ancak mahkeme bu talebi kabul etmemişti.

CEZA YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Sürecin sonunda, Yüksekdağ 'örgüt propagandası' suçlamasıyla cezalandırılmıştı. Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay’a taşınan davada yüksek mahkeme, "propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Görülen duruşmada, mahkeme Yargıtay'ın kararını dikkate alarak Yüksekdağ'ın beraatine karar verdi.

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