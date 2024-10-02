Bir Gün Uyandı, Hayatı Altüst Oldu... Günlerdir Hapşıran Kadınla İlgili Yeni Gelişme

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den itibaren hapşırmaya başladı. Hapşırığı geçmeyen Aydın, hastaneye başvurdu. Burada serum tedavisi uygulanan Aydın, taburcu oldu.

Günlük yaşamda zorlanan Aydın'ın bir süre sonra hapşırması arttı. Nöbetin nedeni henüz belirlenemezken, Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

18 Eylül'den beri aralıksız hapşıran ve ailesinin yardım istediği Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan genç kadının iyileştiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kadının hapşırmadan açıklama yaptığı görüldü.

SEBEBİ NÖROLOJİK SENDROM MU?

Nöroloji uzmanı Sevda Sarıkaya, durmadan hapşırma hastalığının enfeksiyon sonrası gelişebildiğini ve çok nadir olduğunu söyledi.

Sarıkaya bunun öğretici bir vaka olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'na da şu sözlerle çağrı yaptı:

"Enfeksiyon sonrası gelişen nörolojik bir sendrom bu. Çok çok nadirdir. Teksas’ta bir çocukta 2015’de gelişmişti. Ona PANDAS tanısı kondu. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir araştırma merkezine yatırmalı. Çok öğretici bir vaka bu."

Kaynak: DHA