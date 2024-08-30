Reha Muhtar'dan Üzücü Haber! Tekrar Entübe Edildi

evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, entübe edilerek birkaç gündür yoğun bakımdaki tedavisine devam ediyordu. Uğur Dündar, ağır yaralanan ve bilinci kapanan meslektaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumunu takip ettiğini söylemiş ve hayati tehlikeyi atlattığını açıklamıştı.

Reha Muhtar'ın son sağlık durumuna ilişkin üzen haber geldi. Doktorları Muhtar'ın durumu iyiye gittiği için uyandırıp yürütmek istedi. Ancak yaşanan bir sıkıntı üzerine pıhtı atmasından korkan doktorları Muhtar'ı yeniden entübe etti. halktv.com.tr'nin aktardığına göre Muhtar'ın solunum sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.