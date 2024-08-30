Şanlıurfa'da Panik Dolu Anlar... Elektrik Panosu Bomba Gibi Patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ayvanat Mahallesi 36. Sokak’ta bulunan yer altı elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak patladı. Patlama, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriği keserek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahallede bazı evlerin elektrik enerjisi kesildi.

Yetkililer elektrik kesintisi yaşanan evlere tekrar enerji verilmesi için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA