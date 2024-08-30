Bursa'da Korku Dolu Anlar! Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilden seyir halinde olduğu esnada dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Otomobil yolun ortasında yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da Korku Dolu Anlar! Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Adapazarı Yolu üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilden, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Kısa süre içinde otomobil alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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