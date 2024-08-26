Deniz Uğur ile Nilüfer Arasındaki 'Çocuk Kaçırma' Krizi Özürle Çözüldü

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki evinde merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, yoğun bakıma kaldırılmış ve entübe edilmişti. Günlerce bilinci kapalı olan Muhtar'ın, sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı üç gün önce Uğur Dündar tarafından açıklanmıştı. Muhtar'ın sağlığının iyiye gitmesiyle beraber ailesi içinde yaşanan kriz de sona erdi.

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, geçen hafta yaptığı açıklamada, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını söylemişti. Uğur, sonrasında 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ı kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

OĞLU 'KAÇIRILMADIM' DEMİŞTİ

Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun, haklarındaki iddiaları reddetmesinin ardından Poyraz Muhtar da "Ben kaçırılmadım, ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye. Ve beni götürdü. Benim burada kedim, köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var. Ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile oyun oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Başka yere gitmek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

'YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLDİ'

Yaşananların ardından taraflar arasındaki kriz çözüldü. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini ve artık karşılıklı dayanışma göstereceklerini söyledi.

Deniz Uğur'un açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Nazlı Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."