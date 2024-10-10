Öldürülen Pelin'in Annesinin Sözleri Yürekleri Dağladı: 'Affet Beni Kızım, Sana Sahip Çıkamadım!'

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül’den evden çıkan 21 yaşındaki Pelin Karaca’nın bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi 26 Eylül'de polise giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı mahallede oturan 37 yaşındaki A.U.'yu gözaltına aldı.

Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca’nın cenazesine ulaşılırken A.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Pelin Karaca'nın cenazesi, memleketi Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Türkmen Mahallesi'ne getirildi.

Evinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından mahalle camisine götürülen Karaca'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

'AFFET BENİ KIZIM'

Kızının naaşının başında gözyaşı döken anne Nihal Dönmez, "Affet beni annem, kızım sana sahip çıkamadım analık sütümü helal ediyorum. Ölmedi benim kızım, kalbimde doymadığım kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ailenin yanına gelerek taziyelerini sundu.

Kaynak: İHA