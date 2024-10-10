CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti

Çeşitli program ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Çanakkale'de ilk iş Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Özel, abide bölgesinde CHP Genel Başkan yardımcıları Gökan Zeybek, Yankı Bağcıoğlu ve Gamze Taşcıer, Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, başka illerden milletvekilleri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti - Resim : 1

Özel, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. "Meçhul Asker" mezarının yanına gelen Özel, kendisine eşlik eden rehberden bilgi aldıktan sonra dua etti, mezara karanfil bıraktı.

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti - Resim : 2

Temsili şehitliklere de karanfil bırakan Özel, 109 yıl önce memleketi Manisa'dan vatan savunması için gelen askerlerin temsili mezarlarını ziyaret etti. Özgür Özel, ziyaretinin ardından beraberindekilerle abide önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Lideri Özgür Özel, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni Ziyaret Etti - Resim : 3

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Kaynak: AA

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