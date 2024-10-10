Muğla Planlama Ajansı Toplantısı'na Özgür Özel de Katılacak

“Muğla’nın geleceğini birlikte planlıyoruz” sloganı ile yola çıkan, kente dair değer üreten, söz söylemek isteyen herkesin buluştuğu bir mecra olarak veriye dayalı ihtiyaç analizi çıkarmayı amaçlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) tanıtım toplantısı, 13 Ekim Pazar Günü saat 15.00’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kentin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için kurulan MUPA’nın tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak.

MUPA, kurumun hedeflerini, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtım toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacak. Bilimsel veriye dayalı ihtiyaç analizi yapacak olan, ilk toplantısında başta çiftçilerin durumu olmak üzere su problemi ve sosyolojik değişimler gibi alanlarda elde ettiği ilk analiz raporlarını paylaşacak.

Kaynak: ANKA