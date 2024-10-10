Erdoğan'dan Ortak Tavır Çağrısı: 'İsrail’in Devlet Terörü Durdurulmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Tiran'da Namazgah Camii açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. Namazgah Camii'nde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Bu cami kardeşliğimizin bir nişanesi olacak.

Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiştir, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. İnşallah bundan sonra da devletimiz de kurumlarımız da sivil toplum kuruluşlarımız da Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz.

İslam düşüncesinde hayatın kalbinde şehrin merkezinde medeniyetin temelinde camii vardır. Camiler kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mabetlerdir. Camiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanları tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran hakikat merkezleridir. Yüce dinimiz biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermekteyiz. Barış dini İslamın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal değerlerimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.

İSRAİL'E KARŞI ORTAK TAVIR ÇAĞRISI

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem