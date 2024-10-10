Şehir Hatları'nda 'Kız Çocukları' Günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 2012 yılından bu yana dünya çapında kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, kentin farklı ilçelerinden gelen 6-12 yaş arasındaki onlarca kız çocuğu, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte hem Boğaz gezisinin tadını çıkardı hem de resim yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kabataş İskelesi’nden başlayıp yine aynı noktada sona eren tur yaklaşık iki saat sürdü. Tur boyunca Şehir Hatları’nın Vapur Kafesi, katılımcılara çeşitli ikramlar sunarak geziyi daha da keyifli hale getirdi.

RESİMLERİ PAŞABAHÇE VAPURU’NDA SERGİLENECEK

Etkinlikte yazar Almıla Aydın, çocuklarla ‘Cumhuriyet’, ‘Kız Çocuklarının Hakları’, ‘Vapur’ ve ‘Deniz’ temalı söyleşi yaptı.

Ayrıca, çocuklar, kendilerine hediye edilen resim malzemeleriyle hayallerini resmetti. Kız çocuklarının yaptığı resimler, Paşabahçe Vapuru sergi Salonu'nda sergilenecek.

Kaynak: ANKA