Depresyona Girmemeniz Gereken 3 İşaret

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Günün astrolojik görünümü, içe kapanma, umutsuzluk hissi ve karamsarlık gibi duyguları tetikleyebilir. Psikolojik olarak zorluk yaşamaya meyilli burçlar için bu durum daha da ağır hissedilebilir. Uzmanlar, bu dönemde kendini kötü hisseden kişilerin yalnız kalmamaya ve destek almaya özen göstermesi gerektiğini belirtiyor.

İşte depresyona karşı en savunmasız olan üç burç:

Koç burcu: Duygusal çıkmazlar tehlikeli olabilir

Enerjisi yüksek ve hareketli yapısıyla bilinen Koç burcu, bugün içsel bir durgunluk yaşayabilir. Gerginlik ve sinirlilik hali, Koçların kendi iç dünyalarına çekilmesine neden olabilir. Uzmanlar, Koç burçlarının bugün olumsuz düşüncelere kapılması halinde bu ruh halinden çıkmakta zorlanabileceklerini söylüyor. Koçların, mümkün olduğunca açık havada zaman geçirmesi ve sosyal etkileşimi sürdürmesi öneriliyor.

Yengeç burcu: Hassasiyet zirvede

Duygusal yapısıyla tanınan Yengeç burcu, bugünün negatif etkilerine karşı en savunmasız burçlardan biri. En ufak bir olumsuzluk bile Yengeçlerde derin bir hüzne neden olabilir. Bugün, geçmişe duyulan özlem ve hayal kırıklıkları daha baskın hissedilebilir. Astrologlar, Yengeçlerin bugün ruh haline teslim olmak yerine, kendilerini iyi hissettiren aktivitelere yönelmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yay burcu: Aşırı uçlara sürüklenebilir

Coşkulu ve enerjik yapısıyla bilinen Yay burcu, duygularında da uçlarda yaşamaya meyillidir. Bugün yaşanacak ruhsal dalgalanmalar, Yay burçlarının karamsarlığa kapılmasına yol açabilir. Astrologlara göre, neşeyle başlayan bir gün, ani bir içsel çöküşle sona erebilir. Yayların, bugün denge kurmaya ve pozitif rutinlerine bağlı kalmaya özen göstermesi gerekiyor.