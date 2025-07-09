Temu'dan Yazlık Alışverişinde Kapış Kapış Alınıyordu! O Modellerde Kimyasal Tespit Edildi: Ülkeler Harekete Geçti

AB'Yİ AŞAN KİMYASAL YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Özellikle flip flop tipi terliklerin dikkat çekici seviyede zararlı kimyasal içerdiği açıklandı. AK OÖ’nün verilerine göre, bazı modellerde kullanılan ftalat oranı yüzde 42’ye kadar ulaştı. Bu kimyasal maddenin üreme sistemini olumsuz etkilediği ve hormonal dengesizliklere neden olduğu ifade edildi. Bir flip flop modelindeki ftalat seviyesinin, Avrupa’da izin verilen sınırın tam 420 kat üzerinde olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu maddelerin cilt yoluyla veya ev içi tozlar aracılığıyla insan vücuduna girebildiğini, çocukların idrarında bile bu kimyasalların izine rastlandığını belirtiyor.