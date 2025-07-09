Temu'dan Yazlık Alışverişinde Kapış Kapış Alınıyordu! O Modellerde Kimyasal Tespit Edildi: Ülkeler Harekete Geçti
Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, bu kez sağlık riskiyle gündemde. Yapılan yeni bir araştırma, Temu’dan satın alınan bazı yazlık ayakkabılarda insan sağlığına zararlı kimyasalların tespit edildiğini ortaya koydu. Avrupa Birliği’nin, bu bulguların ardından söz konusu ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırmaya hazırlandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya İşçi Odası Tüketici Koruma Birimi (AK OÖ) ile çevre kuruluşu GLOBAL 2000’in ortaklaşa yürüttüğü test çalışması kapsamında, Temu platformundan alınan 19 farklı yazlık ayakkabı incelendi. Laboratuvar sonuçlarına göre, sekiz modelde insan sağlığını tehdit eden düzeyde kimyasal maddeye rastlandı. Bu modellerden ikisinin, Avrupa Birliği normlarına göre piyasaya sürülmesi yasak ürünler kategorisinde yer aldığı belirtildi.
AB'Yİ AŞAN KİMYASAL YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ
Özellikle flip flop tipi terliklerin dikkat çekici seviyede zararlı kimyasal içerdiği açıklandı. AK OÖ’nün verilerine göre, bazı modellerde kullanılan ftalat oranı yüzde 42’ye kadar ulaştı. Bu kimyasal maddenin üreme sistemini olumsuz etkilediği ve hormonal dengesizliklere neden olduğu ifade edildi. Bir flip flop modelindeki ftalat seviyesinin, Avrupa’da izin verilen sınırın tam 420 kat üzerinde olduğu vurgulandı. Uzmanlar, bu maddelerin cilt yoluyla veya ev içi tozlar aracılığıyla insan vücuduna girebildiğini, çocukların idrarında bile bu kimyasalların izine rastlandığını belirtiyor.
KURŞUN RİSKİ DE GÖZ ARDI EDİLMEDİ
Yapılan testlerde, incelenen ayakkabıların dörtte birinde kurşun maddesi tespit edildi. GLOBAL 2000 sözcülerinden Dominik Linhard, bu oranın yasal sınırın altında kalmasına rağmen uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Linhard, “Kurşun, vücutta zamanla birikir ve özellikle çocuklar için kalıcı zararlar doğurabilir. Bu maddeler hem kanserojen hem de üreme sağlığı açısından tehlikelidir” ifadelerini kullandı.
AVRUPA KOMİSYONU HAREKETE GEÇTİ
Avrupa’daki mevcut düzenlemeler, insan sağlığına zararlı seviyede kimyasal içeren ürünlerin satışını yasaklıyor. Ancak online platformlar üzerinden satılan bu ürünler, sınır ötesinden kolaylıkla Avrupa pazarına girebiliyor. Avrupa Komisyonu’nun, Temu ve benzeri düşük maliyetli alışveriş sitelerine yönelik daha kapsamlı düzenlemeler getirmeyi planladığı öğrenildi. Piyasa gözetim ekiplerinin ise bu tür ürünleri yakından takip ettiği ve ihlaller durumunda toplatma, para cezası ve kamuoyu uyarısı gibi önlemleri uygulamaya koyduğu bildirildi.
TÜKETİCİLERE UYARI
Uzmanlar, online alışverişte kullanıcıların yalnızca fiyat odaklı değil, ürünlerin içeriği ve menşei konusunda da bilinçli davranmaları gerektiğini vurguluyor. Tüketicilere, satın aldıkları ayakkabı ve tekstil ürünlerinin etiketlerinde kullanılan malzemeleri kontrol etmeleri öneriliyor.