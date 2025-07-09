Otomotiv Devine Dizel Şoku! Arabalarını Geri Çağırıyor

VOLVO SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAYACAK

Emisyon skandalları konusunda uzman avukat Markus Klamert, geri çağırmanın hukuki boyutuna dikkat çekti. Klamert, söz konusu araçlara yasal olarak hiç tip onayı verilmemesi gerektiğini savunarak, Volvo’nun sorumluluktan kaçamayacağını ifade etti. KBA’nın diğer dizel modelleri de mercek altına aldığı ve Almanya’da toplamda 130 bin Volvo aracının benzer şekilde trafikte olabileceği iddialar arasında yer alıyor.

Bir diğer hukukçu Marco Rogert ise bu durumun tüketici güveni açısından sarsıcı olduğunu belirtti. Rogert, çevre dostu araç vaadiyle satışa sunulan otomobillerin yazılım yoluyla manipüle edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun önemli tazminat davalarına kapı aralayabileceğini söyledi.

TEKNİK KAPASİTESİ SORGULANMAYA BAŞLADI

Çin merkezli Geely Grubu bünyesine katılan Volvo’nun, artık dizel motorlu araç üretmemesi nedeniyle geri çağırma operasyonunda yeterli teknik altyapıya sahip olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, kapsamın genişlemesi halinde Volvo’nun donanım ve yazılım güncellemelerini zamanında tamamlaması zor olabilir.