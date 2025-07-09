Otomotiv Devine Dizel Şoku! Arabalarını Geri Çağırıyor
Dizel motorlu otomobil üretimini tamamen sonlandıran Volvo, geçmişte ürettiği bazı modellerde tespit edilen emisyon yazılımı manipülasyonu nedeniyle Almanya’da büyük bir geri çağırma süreciyle karşı karşıya. Alman makamlarının açıklamasına göre yaklaşık 1700 adet XC60 model araç, yasadışı egzoz kontrol sistemi nedeniyle servise çağrıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), 2011 Mart ile 2013 Nisan tarihleri arasında tescil edilen XC60 2.0 dizel motorlu Euro 5 araçlarda, dış sıcaklığa bağlı olarak çalışan ve emisyon azaltımını sınırlandıran bir yazılımın tespit edildiğini duyurdu. KBA, Volvo’nun araç sahiplerine iki ay içerisinde yazılı bilgilendirme yapmasını ve yazılım güncellemesi için 16 aylık bir plan sunmasını zorunlu kıldı.
EMİSYON KONTROLÜ YASA DIŞI ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMIŞ
Tespit edilen yazılımın, aracın dış ortam sıcaklığına göre emisyon kontrol sistemini devreden çıkardığı ve azot oksit (NOx) salınımını özellikle yılın büyük bölümünde sınırlı tuttuğu belirtildi. Bu durum, Avrupa Birliği çevre düzenlemelerine aykırı olarak değerlendiriliyor.
DERHAL BAŞLATMA KARARI
Avrupa Adalet Divanı’nın emisyon hileleriyle ilgili verdiği önceki kararlar, benzer olaylarda otomobil üreticilerinin sorumluluğunu artırmıştı. Alman Çevre Yardımı Derneği (DUH), Volvo dahil olmak üzere birçok üreticiye karşı yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Her ne kadar şu an için araçlara sürüş yasağı getirilmemiş olsa da, KBA’nın uygulamayı derhal başlatma kararı bulunduğu vurgulanıyor.
VOLVO SORUMLULUĞUNDAN KAÇAMAYACAK
Emisyon skandalları konusunda uzman avukat Markus Klamert, geri çağırmanın hukuki boyutuna dikkat çekti. Klamert, söz konusu araçlara yasal olarak hiç tip onayı verilmemesi gerektiğini savunarak, Volvo’nun sorumluluktan kaçamayacağını ifade etti. KBA’nın diğer dizel modelleri de mercek altına aldığı ve Almanya’da toplamda 130 bin Volvo aracının benzer şekilde trafikte olabileceği iddialar arasında yer alıyor.
Bir diğer hukukçu Marco Rogert ise bu durumun tüketici güveni açısından sarsıcı olduğunu belirtti. Rogert, çevre dostu araç vaadiyle satışa sunulan otomobillerin yazılım yoluyla manipüle edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunun önemli tazminat davalarına kapı aralayabileceğini söyledi.
TEKNİK KAPASİTESİ SORGULANMAYA BAŞLADI
Çin merkezli Geely Grubu bünyesine katılan Volvo’nun, artık dizel motorlu araç üretmemesi nedeniyle geri çağırma operasyonunda yeterli teknik altyapıya sahip olup olmadığı da tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre, kapsamın genişlemesi halinde Volvo’nun donanım ve yazılım güncellemelerini zamanında tamamlaması zor olabilir.
GÖZLER VOLVO'NUN ATACAĞI ADIMLARA ÇEVRİLDİ
Şirketten henüz kapsamlı bir açıklama gelmiş değil. Ancak Almanya’daki gelişmeler, yalnızca 1700 araçla sınırlı kalmayabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası cezai yaptırımların boyutu, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.