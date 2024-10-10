Köfteci Yusuf Konuştu, Bakanlık Harekete Geçti! 'Domuz Eti'nin Hangi Şubede Olduğu Ortaya Çıktı

Köfteci Yusuf'un domuz eti skandalına ilişkin yaptığı ilk açıklamadan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi.

Köfteci Yusuf'un bu listeye eklenmesiyle domuz etli ürünün üretim yerinin de Bursa'da olduğu öğrenilmiş oldu.

KÖFTECİ YUSUF NE AÇIKLAMA YAPMIŞTI?

Türkiye'yi sarsan 'domuz eti' skandalına ilişkin Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama geldi. "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" denilen açıklamada top Tarım ve Orman Bakanlığı'na atıldı. Bakanlığın olumsuz analiz sonuçlarını ilgili şubeye hızlı şekilde tebliğ etmediğine dikkat çekilen açıklamada, "Olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız" denildi.

Numune alma işlemi sırasında teknik hata yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır. Bilakis üretim tesisimizin hijyen ve diğer uygunluk koşullarını taşıdığı değerlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem