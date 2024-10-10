Domuz Eti İddiaları İle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf Kimin? Köfteci Yusuf Nasıl Zengin Oldu, Kime Ait? Köfteci Yusuf'un Sedat Peker'le Bağlantısı Ne?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş ürünleri listesi sonrasında Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığına dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Bu tartışmaların ortasında "Köfteci Yusuf'un sahibi kim, markayı kim satın aldı, etlerinde ne gibi sorunlar var, Yusuf Akkaş nasıl zengin oldu?" gibi sorular gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en hızlı büyüyen restoran zincirlerinden biri olan Köfteci Yusuf, son günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünleri listesiyle yeniden gündeme geldi. Domuz eti kullandığı iddia edilen firmanın Köfteci Yusuf olduğu öne sürülüyor. Konuyla ilgili gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı da çeşitli imalarda bulundu. Peki, Köfteci Yusuf'un sahibi kim?
KÖFTECİ YUSUF'UN KURUCUSU YUSUF AKKAŞ
1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde küçük bir dükkanda faaliyet göstermeye başlayan Köfteci Yusuf, Yusuf Akkaş'ın önderliğinde hızla büyüdü. Başlangıçta yolculuk yapanların uğrak noktası haline gelen bu işletme, zamanla Türkiye'nin dört bir yanına yayılan dev bir marka haline geldi. Bugün 100 tona kadar et ve döner satışı yapan Köfteci Yusuf, sadece köfteyle sınırlı kalmayarak ekmek arası, döner, burger gibi birçok alanda da genişlemeye devam etti.
KÖFTECİ YUSUF'UN ETİNDE NE İDDİA EDİLDİ?
Son günlerde sosyal medyada Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti kullanıldığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ya da Köfteci Yusuf'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından yayımlanan listede adı geçmeyen ancak domuz eti satıldığı öne sürülen köftecinin Köfteci Yusuf olduğu konusunda gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı bazı imalarda bulundu.
Tartışmaların devam etmesi üzerine Köfteci Yusuf'un avukatı açıklama yaptı. Avukat Ali Uslu, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iddialara yanıt veremeyeceğini belirtti.
YUSUF AKKAŞ NASIL ZENGİN OLDU?
Köfteci Yusuf, 1996 yılında İznik'te küçük bir dükkanda faaliyet göstermeye başladı. İşletmenin kısa sürede büyüyerek günlük 100 tona kadar et satışı yapmaya başlaması, sahibi Yusuf Akkaş'ın servetini önemli ölçüde artırdı.
YUSUF AKKAŞ NERELİ?
Köfteci Yusuf'un tek sahibi olan Yusuf Akkaş'ın aslen Bursalı olduğu biliniyor. Resmi internet sitesinde tüm hisselerin Köfteci Yusuf'a ait olduğu vurgulandı.
SEDAT PEKER'İN DE YARGILANDIĞI "KÖFTECİ YUSUF" DAVASI
Aralarında Sedat Peker'in de yer aldığı 19 sanığın yargılandığı "Köfteci Yusuf" davası, son dönemde gündem oldu.
Afyonkarahisar'da bulunan et entegre tesisinin, 2017 yılında satışa çıkarıldığı ve bu tesisin, aracılar aracılığıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmelerin yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Ancak, satış sürecinin uzaması nedeniyle Akkaş'ın tehdit edildiği ve bu durumun ardından şikayette bulunarak soruşturma açılmasını sağladığı iddia edildi. 6 Temmuz 2020'de, suç örgütü kurma suçlamasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı; ancak dava sürecinde tutuklu sanıklar serbest bırakıldı. Sanıkların, ünlü mafya lideri Sedat Peker ile bağlantılı oldukları da öne sürüldü.