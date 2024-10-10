Domuz Eti İddiaları İle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf Kimin? Köfteci Yusuf Nasıl Zengin Oldu, Kime Ait? Köfteci Yusuf'un Sedat Peker'le Bağlantısı Ne?

KÖFTECİ YUSUF'UN ETİNDE NE İDDİA EDİLDİ?

Son günlerde sosyal medyada Köfteci Yusuf'un etlerinde domuz eti kullanıldığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ya da Köfteci Yusuf'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bakanlık tarafından yayımlanan listede adı geçmeyen ancak domuz eti satıldığı öne sürülen köftecinin Köfteci Yusuf olduğu konusunda gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Fatih Altaylı bazı imalarda bulundu.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Köfteci Yusuf'un avukatı açıklama yaptı. Avukat Ali Uslu, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iddialara yanıt veremeyeceğini belirtti.