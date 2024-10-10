Milli Takım Kampında 'Semih Kılıçsoy' Skandalı! Açık Kalan Kamera O Sözleri Kaydetti... Yer Yerinden Oynadı
Milli Takım kampında çekim yapan gazetecilerin kameraları açık kalınca konuşmaları canlı yayına yansıdı. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy hakkında skandal ifadelerde bulunan gazetecilerin işine son verilmesi isteniyor.
Milli Takım kampı skandal bir olaya tanıklık etti. ekim yapıldığı esnada kamerayı açık unutan gazetecilerin, kendi aralarında konuşurken Beşiktaşlı genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili sözleri canlı yayına yansıdı.
Videoda arka planda konuşan bir kişinin "Bu Semih kendi takımında kadroya giremiyor. Milli Takım'a niye çağırmışlar?" dediği duyuldu.
Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan bu olay sonrası sesin kime ait olduğunun tespit edilip ceza verilmesini istiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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