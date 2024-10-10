Ortadan Kaybolmuştu, İlk Kez Konuştu! Köfteci Yusuf'un Sahibinden Çok Konuşulacak 'Domuz Eti' Açıklaması

Türkiye'nin tanınmış restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullanıldığına dair çıkan iddiaları ile gündeme gelmişti. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine dahil ettiği Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ilk kez konuştu.

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Ortadan Kaybolmuştu, İlk Kez Konuştu! Köfteci Yusuf'un Sahibinden Çok Konuşulacak 'Domuz Eti' Açıklaması

Türkiye'nin tanınmış restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullanıldığına dair çıkan iddialarla sarsıldı. Restoran zinciri, bu iddiaları kesin bir dille reddederek, suçlamaların haksız olduğunu vurguladı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nı hedef aldı.

Bakanlık ise daha önce adını açıklamadığı Köfteci Yusuf'un taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine eklendiğini duyurdu. Bu gelişmeler üzerine Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, olayla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Ortadan Kaybolmuştu, İlk Kez Konuştu! Köfteci Yusuf'un Sahibinden Çok Konuşulacak 'Domuz Eti' Açıklaması - Resim : 1

‘BAŞIMA NE GETİRİLDİĞİNİ BİLMİYORUM’

Sözcü’den Saygı Öztürk, Akkaş'ın şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

“Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

Ortadan Kaybolmuştu, İlk Kez Konuştu! Köfteci Yusuf'un Sahibinden Çok Konuşulacak 'Domuz Eti' Açıklaması - Resim : 2 ‘BEN GARİP BİR KUŞUM’

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır.”

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Kaynak: SÖZCÜ

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