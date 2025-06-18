Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Para Cezası Kesildi, Ehliyetine El Konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ağır yaralanan ve 480 promil alkollü olduğu belirlenen ATV sürücüsüne 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Para Cezası Kesildi, Ehliyetine El Konuldu
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Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurgül A.'nın kullandığı 07 BCJ 762 plakalı ATV, Side Salı Pazarı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu takla attı.

Kazada ATV'yi kullanan Nurgül A. ve arkasındaki Mustafa E. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan özel hastanelere kaldırılırken, ATV sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, Antalya'ya sevk edileceği bildirildi.

Diğer taraftan Nurgül A'nın 4,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince araç sürücüsüne 9 bin 268 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İHA

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