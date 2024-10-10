Bir Kadın Daha Öldürüldü: İstanbul'daki Hastane Bahçesinde Dehşet!

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda inşaat işçisi olduğu belirtilen 42 yaşındaki Erhan Önala, bilinmeyen bir sebeple eşi Berivan Önala'ya (37) silahla ateş etti. Ardından silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulundu. Zanlı bu olayın ardından kendini vurdu.

İKİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incemelerin ardından Berivan ve Erhan Önala çiftinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede incelemeler yaparken kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor.

Erhan Önala’nın daha önce 22 kez uyuşturucu kullanımı nedeniyle sabıka kaydının olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA