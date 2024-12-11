Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Firariler İçin Yeni Talep, Üçüncü Kez…

6 Şubat’ta 11 ilde büyük yıkım yaratan 2 depremin merkezi Kahramanmaraş’ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış, enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetmişti.

PASTANE TADİLATINDA KOLON KESİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Başlatılan soruşturmada, 7 yıl önce zemin katta bulunan pastanede kolon kesildiğinin öne sürülmesi üzerine savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi, statik projesinde zemin katta 40 santimetre çapındaki yuvarlak kesitli kolonun kesildiğini tespit etmişti.

ASLİ KUSURLU BULUNMUŞTU

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda, binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapılan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları ifade edilmişti.

Haklarında “Olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise yakalanamamıştı.

FİRARİLERİN AVUKATINDAN YENİ TALEP

Depremin simgelerinden biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında yeni bir gelişme daha oldu. BirGün’de yer alan habere göre, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci kez bilirkişi raporu hazırlattı. Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu kusursuz bulundu. Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın mahkemeye bir dilekçe verdi.

Kahramanmaraş 4. Ceza Mahkemesi, şimdi de ODTÜ’den beş akademisyene yeni bilirkişi raporu hazırlatılacağını açıkladı. Henüz sonuca ulaşılamayan davada üçüncü kez bilirkişi raporu hazırlatılacak.

Kaynak: BirGün