Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün: 140 Bin Lira Cezası Var
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma süresi bugün sona eriyor. 1 Temmuz itibarıyla TTB'si olmayan taşıtların akaryakıt giderleri vergi beyanında geçerli sayılmayacak. Kurallara uymayanlara 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindiği veya işletmeye dahil ettiği taşıtlarda uygulanacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS), Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, sistemin akaryakıt piyasasında eşit rekabetin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. TTB’ler sayesinde araç plakası, ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletiliyor ve yakıt alımı fişleri UTTS kapsamında düzenlenmiş sayılıyor.
BUGÜN SON
Sistem kapsamında yükümlü olan tüm araçların, en geç 30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmaları gerekiyor. Montajı tamamlamayan araçlar için 1 Temmuz'dan itibaren akaryakıt harcamaları, vergi beyanında gider olarak gösterilemeyecek. Ayrıca UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu açısından “hiç düzenlenmemiş” kabul edilecek.
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen taşıt sahipleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. UTTS’ye kayıt yaptırmayanlara 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel para cezası kesilecek. Gider beyanında TTB zorunluluğunu yerine getirmeyen işletmeler, yakıt maliyetlerini vergiden düşemeyecek.
140 BİN LİRAYA KADAR CEZA
Bununla birlikte, UTTS Tebliği’ne aykırı davranan mükelleflere 7 bin liradan başlayıp 140 bin TL’ye kadar çıkabilen özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Gelir İdaresi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm mükelleflerin bugün sonuna kadar UTTS sistemine kayıtlarını tamamlamaları çağrısında bulundu.