Sürücüler Dikkat! Bugün Son Gün: 140 Bin Lira Cezası Var

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Sistem kapsamında yükümlü olan tüm araçların, en geç 30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmaları gerekiyor. Montajı tamamlamayan araçlar için 1 Temmuz'dan itibaren akaryakıt harcamaları, vergi beyanında gider olarak gösterilemeyecek. Ayrıca UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu açısından “hiç düzenlenmemiş” kabul edilecek.