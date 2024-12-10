AKP'li Vekilin Maden Şirketi Dereye Kimyasal Atık Döktü: Skandalı Bakanlık Belgeledi

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına imza attı. Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madeninin dolan atık havuzu çevreye boşaltıldı.

Köylüler, Alagöz Maden’in ana su kaynağı olan Derin Dere’yi kirlettiğini öne sürdü. İddiaya göre madenin atık havuzundan uzun süredir dereye kimyasal madde karışıyor. Şimdi de maden şirketinin, tamamen dolan atık havuzunu iş makineleri ile çevreye boşalttığı ortaya çıktı.

BAKANLIK CEZA KESTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te numune aldırdı. Sekiz noktadan alınan numuneler sonucunda, bazı değerlerin belirlenen oranları aştığı, bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585 TL idari para cezası kesildi. Ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Birgün