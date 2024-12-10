Evini Su Bastı! ‘Yağmur Yağmasın Diye Dua Ediyoruz’

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, sokak üzerinde kazı çalışması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Yolun çökmesinin ardından yağmur suyu giderleri tıkanınca bir binanın zemin katındaki 2 daire sular altında kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştıktan sonra, evlerdeki suyun bir kısmını itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

“EVDE DAHA SÜTTEN KESİLMEMİŞ BİR OĞLUM VARDI”

Evini su basan Yusuf Çiçek, yaşadıklarını şöyle anlattı: Yol çökmesinden kaynaklı muhtemelen toprak gideri kapattı. Toprak gideri kapatınca da su lağımdan yukarı vurdu. Mevcut olan iki tane dairemizde gördüğünüz gibi mağduruz. Şöyle bir durum da var, evde daha sütten kesilmemiş bir oğlum vardı. Allah korusun yani daha büyük bir şeyler de olabilirdi. Yağmur gece yağsaydı farklı şeyler olabilirdi. Çocuğuma zarar gelebilirdi. Hani burada eşyaların her şeyi hesabı verilebilir ama bu tarz bir durumu, bir can kaybının kesinlikle hesabı verilemez. Ucuz atlattık. Şimdi dua ediyoruz ki, İstanbul'da Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde 'Allah'ım yağmur yağmasın' diye dua ediyoruz şu an. Bu durumdayız.

Kaynak: İHA