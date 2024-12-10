TÜİK Başkanı'nın Kardeşinden 3 Milyonluk Dolandırıcılık: Suçüstü Yakalandı, Görevden Alındı

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın rektör yardımcısı kardeşi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya; başsavcının adını kullanarak "bir suçlunun serbest bırakılması" karşılığı 3 milyon lira alırken suçüstü yakalandı. Sivil polislerce gözaltına alınan Çetinkaya bugün de rektör yardımcılığı görevinden alındı.

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TÜİK Başkanı'nın Kardeşinden 3 Milyonluk Dolandırıcılık: Suçüstü Yakalandı, Görevden Alındı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın kardeşi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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Kaynak: İHA

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