Kiraya Zam Yapamayınca Evini Satmıştı: TÜİK Rakamlarına Demet Akalın'dan Tepki

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Ancak zayıflamak için kullandığı iğnelerin sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Akalın, sosyal medya hesabında yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Zayıflama ilacının etkisiyle birkaç hafta önce zehirlendiğini ve bu dönemde ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

ZAYIFLAMA İĞNESİYLE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Akalın, zayıflama iğnesinin etkilerini anlatırken, ilacın Amerika'dan alındığını ve aslında obez kişiler için üretilen bir ilaç olduğunu belirtti. İğneyi kullanmasının ardından baş ağrıları ve titreme gibi sağlık sorunları yaşadığını, ruh halinin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Akalın, bu tür ilaçları kimseye tavsiye etmediğini belirterek, yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

EVİNİ SATTI

Akalın, sağlığıyla ilgilenirken bir yandan da kiracısıyla yaşadığı sorunlarla boğuşuyordu. Uzun zamandır kira artışı nedeniyle kiracısı ile anlaşmazlık yaşayan ünlü şarkıcı, evini satmak zorunda kaldı. Evdeki kiracı çıkmayınca, Akalın mecburen mülkünü satmaya karar verdi.

Akalın, katıldığı programda, “Kiracım evden çıkmıyor ama ev pazartesi satılıyor. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım rahat çıktı, insaflı oldu. İlk aldığım evlerden biriydi. Mankenlik yaparak almıştım o evi. Bu konuda linçleneceğim sandım ama herkes arkamda durdu. Ev sahiplerinin sözcüsü gibi oldum" şeklinde konuştu. Akalın birkaç ay önce yaptığı açıklamada, “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor” demiş, tepkisini sosyal medyada da “Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” paylaşımıyla dile getirmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI TEPKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklana kasım ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 60,45 oldu. Evini satan Akalın, açıklanan kira artış oranını beğenmedi. Sosyal medya hesabından eleştiri yapan Akalın, “Evi sattım, ama ev sahiplerinin sesi olmaya devam edeceğim. Bugün gelen yüzde 60 denizde damla gibi” diyerek, kira artış oranının yetersiz olduğunu ifade etti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akalın’ın kira artış oranı hakkındaki paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Akalın, paylaşımın gündem olması sonrası tweetini sildi.