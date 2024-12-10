Emniyet'teki Atamaların İlginç Perde Arkası... İstanbul İçin Uzun Süren Bekleyiş, Adıyaman'da Kaygan Zemin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bir hafta arayla iki ayrı kararname çıkarılarak sekiz kentin emniyet müdürlüğüne atama yapıldı. Dikkat çeken bu atamaların perde arkasını ise T24 yazarı Tolga Şardan yazdı.

Kararname çerçevesinde, merkeze alınma dilekçesi veren Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak'ın yanında Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya ile Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan da merkeze alındı. Koçak hakkında devam eden bir soruşturma çerçevesinde bizzat Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’tan gelen telefon sonrasında görevden affını istedi.

SAKIZ ÇİĞNEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tolga Şardan'ın aktardığına göre; Iğdır Emniyet Müdür Sakarya, Iğdır Belediyesi’nde işten çıkartılan işçileri ziyarete gittiği sırada sakız çiğnerken görüntülendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya’nın bu davranışa sosyal medya hesabı üzerinden “hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım” dedikten ancak dört ay sonra Sakarya’yı görevden aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ise kentte büyük sorun yaratan iki ayrı asayiş olayından dolayı merkeze çekildi. Daha önce madde bağımlısı bir gencin gerçekleştirdiği seri cinayet sonrasında başlatılan müfettiş incelemesinde polisin bir eksiği bulunmadı. Ancak, kısa süre önce aile içi şiddet iddiasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin polisin elinden kaçmasının ardından silahla başka bir kişiyi öldürmesi, bardağın taşmasına neden oldu.

Her iki merkeze almanın yanı sıra altı kente yeni atamanın yapıldığı listedeki dört emniyet müdürünün İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın göreve başlamasından sonraki atamalardan olması dikkat çekti.

ADIYAMAN'A ÜÇ MÜDÜR ATAMASI

Selami Yıldız’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasının perde arkasına geçmeden önce aynı kararnameyle yapılan bir atama da önemli. Menzil tarikatının merkezi olan Adıyaman’da son iki yıl içinde dört emniyet müdürü görevlendirildi. Dört emniyet müdüründen üçünün atamalarında Yerlikaya’nın imzası var.

Üç emniyet müdürü ataması yapan Yerlikaya’nın atadığı ilk emniyet müdürü Cihat Dağdeviren, yaklaşık bir yıl görev yaptığı kentten kendi isteği ile merkeze alındı. Yerine atanan ikinci müdür Ali Haluk Karakuş, kentte sadece üç ay görev yaptı. Merkeze alınan Karakuş, Emniyet İstihbarat Başkanı oldu. Üçüncü emniyet müdürü Alper Uzman’ın kentte ne kadar görev yapacağı merak konusu.

İSTANBUL'UN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ OLDU

En konuşulan atama ise Selami Yıldız’ın İstanbul’a tayini oldu. Emniyet teşkilatı içinde ciddi makam mücadelesine sahne olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız getirildi. İstanbul özelinde güçlü olmak isteyen ve Yıldız’ı destekleyen iktidar yanlısı kişiler ve gruplar atama sonrasında mutlu oldu. Yıldız; bir aksilik olmadığı takdirde, yaş haddinden emekliliğine kadar geçecek üç yıl için Türkiye’nin en büyük kentindeki polis teşkilatının en tepesindeki isim olacak.

KARİYERİ İSTANBUL'DA BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürü olması nedeniyle görev süresince tüm dikkatlerin üzerinde toplanacağı Yıldız, neredeyse kariyerinin tamamını İstanbul’da geçirdi. Sadece iki yıllık doğu görevi ve üç yıllık Portekiz görevi nedeniyle kentten ayrıldı.

Polis Akademisi’nden 1990’da mezuniyeti sonrasında İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesinde göreve başlayan Yıldız’ın o günlerdeki referansı, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi sürecinde adı gündeme gelen ve kendisinden iki dönem büyük olan ağabeyi Ahmet İlhan Güler’di.

İstanbul’da görevi döneminde çok kısa süreli, belki de 3 ay kadar İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, 3 yıllık Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü ve 17/25 Aralık sonrasında da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı dışında hep Emniyet İstihbaratı’nda görev aldı.

Selami Yıldız

GÜLEN GRUBUNUN AYRIŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi, terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen Grubu’ndaki kadro ayrışmasını ortaya çıkardı. Bu arada Emniyet İstihbaratı’nda görev yapan Yıldız, şube müdürlüğü rütbesine terfi edince dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah tarafından İstihbarat Şubesi’ndeki görevinden alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü olarak atandı.

Tam da o günlerde İstanbul Emniyeti’nde 200 bin dolarlık rüşvet iddiası patlak verdi. İddiaların ardından Cerrah, Yıldız’ı Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü, şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Hüner’i ise, EKKM’den sorumlu yaptı.

ERDOĞAN'IN YAKINLARIYLA BAĞLANTILARI

Yıldız, Ümraniye’deki üç yıllık görevi sırasında aynı zamanda dönemin başbakanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’la diyalog kurdu. Peşinden Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le tanışıklığını ilerletti.

Diğer yandan Yıldız, Mustafa Erdoğan’ın oğlunun da geçen yıl 30 Ekim’de İstanbul’daki düğününe davetli olup katılan ender polis müdürlerindendi.

Yıldız, Ümraniye’deki görevi sırasında İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi edeceği günlerde 17/25 Aralık süreci yaşandı. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nce Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti Yerleşkesi’ne dönüş yaptı. Görevi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak FETÖ’yle mücadele etmekti.

MUSTAFA ÇALIŞKAN İLE ARASI AÇILDI

Bu dönemde, Yıldız’ın, sonrasında İstanbul Emniyet Müdürü olacak dönemin Terörle Mücadele Şubesi’nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan’la arası açıldı. Emniyet içindeki iddiaya göre; soğukluğun gerekçesi, Çalışkan’ın Yıldız’ı geçmişteki kariyeri nedeniyle, örtülü biçimde Gülen grubuna yakınlıkla eleştirmesiydi. Bu eleştiriye o dönem görevde olan bazı polis müdürleri bizzat tanık oldu.

Bu kriz, yıllar sonra Ankara’da da tazelendi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı görevden aldı. Hedefi sistemden çıkarmak olsa da Çalışkan’ı Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapmak zorunda kaldı.

Bu arada Yıldız, önce Bursa, ardından da Adana Emniyet Müdürü yapıldı. Ancak asıl hedefinin “bir gün İstanbul Emniyet Müdürü olabilmek” olduğunu hiç saklamadı. Her ortamda dile getirdi. Zira, kendisini eleştiren Çalışkan kendisinden önce İstanbul Emniyet Müdürü olmuştu.

BURSA VE ADANA'DAKİ SKANDALLAR

Yıldız, Bursa’da şimdi İçişleri Bakan Yardımcılığı’nı yürüten Münir Karaloğlu’nun, Adana’da ise halen Emniyet Genel Müdürü koltuğundaki Mahmut Demirtaş’ın valiliği altında görev yaptı. Bursa’daki görevi sırasında Bursa Emniyeti’ne ait ve devletten özel tahsis edilmiş küçük bir alandaki kurulu bulunan ve polis birimleri arasındaki telsiz haberleşmesini sağlayan role kulesinin sökülerek satılması ve alanın da bir iş insanına devredilmesi iddiasıyla soruşturma geçirdi.

Aslında, söz konusu sürecin baş aktörü Vali Karaloğlu’ydu. Çünkü, söz konusu iş insanı AKP’li yerel siyasetçiler ve Vali Karaloğlu ile yakındı. Yıldız, kendisine verilen talimatı yerine getirmişti.

Peşinden Adana Emniyet Müdürü olan Yıldız, burada kendisinden önceki Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ın adının geçtiği bir olayı tespit etti. Bu tespitin içeriği, o günlerde yeni faaliyete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasındaki mescidin tefrişi “polis – vatandaş işbirliği” çerçevesinde bir iş insanına yaptırıldı. Ancak sonrasında bu insanının, FETÖ’den adli işlem görmesi hem Osman Ak ve ekibinde hem de emniyet yönetiminde kriz yarattı.

Kamuoyundan gizlenen bu gelişme sonrasında Yıldız’dan sonra Bursa’ya atanan dönemin İl Emniyet Müdürü Osman Ak da Yıldız’ın adının geçtiği role kulesi olayını ortaya çıkardı.

Yıldız, Adana’dayken dilekçe verip merkeze alınmayı istedi. Bu arada Vali Mahmut Karataş’la da yaşadığı sorun sonrasında merkeze alındı. Ta ki, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı oluncaya dek.

ANKARA'DA İKİ GÖREV BİRDEN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte Yıldız, aktif göreve döndü. Ankara’da iki görevi birden üstlendi. Özellikle Emniyet İstihbarat başkanı olduğu dönemde gerek İçişleri Bakanlığı’na yönelik, gerekse Türkiye’nin en önemli kurumlarından TUSAŞ’a yönelik terör örgütü PKK’nın canlı bomba eylemleri yaşandı. Her iki eylemin önlenemediğinin altını çizmekte fayda var.

Yıldız, Ankara’daki görevi sırasında, Emniyet teşkilatında terfi ve emekli edilecek personelin dosyalarının görüşüldüğü 2024 Yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantılarına katıldı. Komisyon üyesi olarak aynı zamanda devresi olan Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu ile beraber yine devreleri olan, görevi ve icraatlarıyla çok tartışılan dönemin Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın emekli edilmesi sürecinde, mevcut görevine devam eden Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’le karşı karşıya geldi.

Emniyet kulislerindeki iddiaya göre; Çalışkan, mevkidaşına yıllar önce İstanbul’da yaptığı FETÖ eleştirisini yeniden yaptı.

'MEVKİDAŞINI ELEŞTİREN RAPOR HAZIRLADI' İDDİASI

Emniyet kulislerinden elde edilen bilgilere göre; Yıldız, Emniyet İstihbarat tarafından hazırlanan bir dosyayı Bakan Yerlikaya’ya sundu. Dosya, Yıldız’ı sert biçimde eleştiren mevkidaşı ve meslektaşı Mustafa Çalışkan ile ilgiliydi. Sözde Çalışkan’ın görüştüğü, “merhaba” dediği kişilerle irtibatları vardı dosyada.

YILLAR SONRA GELEN ATAMA

Yıldız, yıllardır beklediği hedefine geçen hafta ulaştı. Hatta, kentteki ilk faaliyetinde kentin en sıkıntılı olan iki semti Esenyurt ve Sultangazi’ye giderek denetleme yaptı. Yıldız’ın atanmasına Bakan Yerlikaya’nın sıcak bakmadığı biliniyor. Yerlikaya’nın tercihi yaş haddinden emekli olan Zafer Aktaş’la “sözleşmeli” olarak devam etmekti. Ancak isteğine sıcak bakılmayınca Yerlikaya, Yıldız’ın adıyla kararnameyi hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı’na sundu.

Kaynak: T24