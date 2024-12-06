İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Resmen Atandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Alper Uzman atandı.

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İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Resmen Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İki ilde Emniyet Müdürlüğü değişikliği yapıldı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

2 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Buna göre Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakaş görevden alındı, yerine Alper Uzman atandı.

Açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

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