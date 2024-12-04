İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu

Aralık başında emekli olması beklenen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yerine gelecek isim belli oldu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu.

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İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Belli Oldu

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’dan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da aralık başında yaş haddinden emekli olacağı öğrenilmişti. Kulisler ise Aktaş'ın yerine kimin getirileceğine ilişkin çeşitli bilgilerle doluydu.

T24'ün haberine göre, belirsizlik bugün son buldu ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu.

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Selami Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun oldu.

1998 ile 2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev aldı. 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

2017 tarihinde ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2023’de Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.

İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan İsimler...İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan İsimler...Güncel

Kaynak: T24

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