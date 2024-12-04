Beylikdüzü’nde Facia! Yol Çöktü
İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan çalışma sırasında yol çöktü. Çöken yolda hafriyat kamyonu devrildi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde İSKİ’nin altyapı çalışması yürüttüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi. Yolda çalışma yapan hafriyat kamyonu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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