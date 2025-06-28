WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak

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WhatsApp’ın resmi blogunda yayımlanan açıklamada, “Zaman zaman sohbetlerinizi hızla gözden geçirmeniz gerekebilir. Bu yüzden yapay zekâ destekli Mesaj Özetleri özelliğini kullanıma sunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Meta'nın yapay zekâ altyapısı, sohbetlerdeki okunmamış mesajları birkaç maddeyle özetleyerek kullanıcıların mesajları detaylıca incelemeden de genel durumu kavrayabilmesini mümkün kılıyor.

MAHREMİYET ÖNCELİĞİ DETAYI

Meta, bu özellikle birlikte kullanıcı gizliliğine de dikkat çekti. Şirketin "Özel İşleme Teknolojisi" olarak adlandırdığı yöntem sayesinde, özetleme işleminin tamamen kullanıcıya özel şekilde gerçekleştiği, diğer sohbet katılımcılarının bu süreçten haberdar olmadığı belirtildi.

Yeni özellik şimdilik sadece ABD’deki İngilizce konuşan kullanıcılarla sınırlı olarak sunulmaya başlandı. Ancak Meta, ilerleyen dönemlerde bu yapay zekâ yeniliğini farklı ülkelere ve dillere de taşımayı planlıyor.

YAPAY ZEKA ASİSTANLARI YAYGINLAŞIYOR

Bu yenilik, Meta’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında entegre ettiği yapay zekâ sohbet botlarıyla birlikte yürüttüğü geniş ölçekli dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Daha önce yapay zekâyı kullanıcıların gündelik iletişimlerinde arkadaş, danışman veya rehber gibi konumlandırmayı hedeflediğini belirten Meta CEO’su Mark Zuckerberg, teknolojiyi yalnızlıkla mücadele eden bireyler için sosyal bir destek aracı olarak tanımlamıştı.

Stripe konferansında John Collison ile gerçekleştirdiği bir söyleşide konuşan Zuckerberg, "İnsanlar kendilerini anlayan ve akış algoritmaları gibi onları tanıyabilen sistemler isteyecek" ifadelerini kullanmıştı.

UZMANLARDAN UYARI

Yapay zekâ sohbet robotlarına ilişkin bu ilerlemeler heyecan verici olsa da uzmanlar, bazı risklere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nde görev yapan Psikiyatri Profesörü Soren Dinesen Ostergaard, bu tür yapay zekâlarla kurulan ilişkilerin, özellikle psikolojik sorunları olan bireylerde olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Schizophrenia Bulletin dergisi için kaleme aldığı başyazıda Ostergaard, “Yapay zekâ tabanlı sohbet robotları, bazı bireyler için yanlış yönlendirici olabilir. Yanlış anlaşılmış ya da bağlamdan kopuk bilgiler, kişilerin profesyonel yardım aramasını engelleyebilir” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi