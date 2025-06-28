Alışverişte Yeni Dönem! İade Süresi Değişti: Artık Zorunlu Oldu
Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine yönelik hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla tüketici haklarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Taslağa göre, doğrudan satış yöntemiyle yapılan alışverişlerde tüketicilere, ürün veya hizmeti hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden iade etme hakkı tanınacak. Üstelik bu cayma süresi, mevcut 14 günden 30 güne çıkarılacak.
Kaynak: AA
Sabit bir mağaza olmaksızın bire bir iletişimle yapılan ürün ve hizmet satışlarını kapsayan doğrudan satış sisteminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme yapılıyor. Yönetmelik taslağında hem tüketicinin hem de doğrudan satış yapan bireylerin korunması hedefleniyor.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, özellikle doğrudan satışta iade hakkının güçlendirilmesinin, tüketici güvenini artıracağını belirtti. Güllü, “Yeni düzenlemeyle birlikte tüketici, 30 gün içinde hiçbir gerekçe sunmaksızın alışverişten cayabilecek. Bu hak, özellikle aldatıcı satışların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor,” dedi.
CAYMA HAKKI GENİŞLETİLİYOR
Güllü’nün verdiği bilgilere göre, cayma süresi boyunca tüketici ürünü iade ettiğinde, satıcı tüm ödemeyi masrafsız ve tek seferde geri ödemek zorunda olacak. Ayrıca, satıcı 30 gün içinde sistemden ayrılmak isterse, elinde kalan kullanılmamış ürünleri doğrudan satış şirketi geri almakla yükümlü olacak.
YETKİ BELGESİ OLMADAN SATIŞ YAPILMAYACAK
Yeni yönetmelikle birlikte doğrudan satış şirketlerinin faaliyet gösterebilmesi için "satış yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamanın, sektörde güvenilir olmayan firmaların ayıklanmasına ve tüketici mağduriyetlerinin azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Güllü, şirketlerin artık SMS, e-posta, posta ya da internet üzerinden yapılan satışlarda cayma hakkı da dahil olmak üzere tüm bilgileri açık ve anlaşılır biçimde tüketiciye iletme zorunluluğu olduğunu belirtti.