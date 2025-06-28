Alışverişte Yeni Dönem! İade Süresi Değişti: Artık Zorunlu Oldu

YETKİ BELGESİ OLMADAN SATIŞ YAPILMAYACAK

Yeni yönetmelikle birlikte doğrudan satış şirketlerinin faaliyet gösterebilmesi için "satış yetki belgesi" alması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamanın, sektörde güvenilir olmayan firmaların ayıklanmasına ve tüketici mağduriyetlerinin azalmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Güllü, şirketlerin artık SMS, e-posta, posta ya da internet üzerinden yapılan satışlarda cayma hakkı da dahil olmak üzere tüm bilgileri açık ve anlaşılır biçimde tüketiciye iletme zorunluluğu olduğunu belirtti.