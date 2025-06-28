Kıdem Tazminatından Bedelli Askerliğe Tüm Kalemler Değişiyor: 3 Temmuz Öncesi Yeni Ödeme Tablosu Belli Oldu

Merkez Bankası'nın son piyasa beklenti anketine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahmin doğrultusunda yılın ilk 6 ayında enflasyonun toplamda yüzde 16,94'e ulaşması bekleniyor. Bu da memurlar için yüzde 10,32 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 15,84 oranında artış anlamına geliyor.

Bu oran, memur maaş katsayısına endeksli tüm kalemlerde artış anlamına geliyor. Sosyal yardımlar, aile destekleri, kıdem tazminatı ve askerlik ücretleri bu kapsamda yeniden belirlenecek.