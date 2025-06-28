Kıdem Tazminatından Bedelli Askerliğe Tüm Kalemler Değişiyor: 3 Temmuz Öncesi Yeni Ödeme Tablosu Belli Oldu
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşlardan sosyal destek ödemelerine kadar birçok kalemde güncellemeler gündeme geldi. Özellikle kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti, enflasyon oranına bağlı olarak ciddi şekilde artacak. 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 2025’in ilk yarısına ilişkin zam oranları da netleşmiş olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın son piyasa beklenti anketine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahmin doğrultusunda yılın ilk 6 ayında enflasyonun toplamda yüzde 16,94'e ulaşması bekleniyor. Bu da memurlar için yüzde 10,32 enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda yüzde 15,84 oranında artış anlamına geliyor.
Bu oran, memur maaş katsayısına endeksli tüm kalemlerde artış anlamına geliyor. Sosyal yardımlar, aile destekleri, kıdem tazminatı ve askerlik ücretleri bu kapsamda yeniden belirlenecek.
YENİ ÖDEME TABLOSU ORTAYA ÇIKTI
Beklenen zam oranına göre güncellenmesi öngörülen bazı ödeme kalemleri şu şekilde:
Evde bakım desteği: 10.125 TL → 11.729 TL
18 yaş altı engelli aylığı: 3.723 TL → 4.313 TL
%70 ve üzeri engelli aylığı: 5.582 TL → 6.466 TL
65 yaş aylığı: 4.662 TL → 5.400 TL
Tüberküloz ve SSPE yardımı: 10.125 TL → 11.729 TL
Kıdem tazminatı tavanı (brüt): 46.655 TL → 54.045 TL
Kıdem tazminatı (net): 46.301 TL → 53.635 TL
Bedelli askerlik ücreti: 243.013 TL → 281.506 TL
0-6 yaş çocuk yardımı: 506,28 TL → 586,47 TL
6 yaş üstü çocuk yardımı: 253,14 TL → 294,05 TL
Aile yardımı (eş için): 2.301 TL → 2.665 TL
Bu tahmini artışlarla birlikte, hem çalışanların hem de sosyal destek alan bireylerin alacağı ödemelerde kayda değer bir artış bekleniyor.
GÖZLER 3 TEMMUZ'A KİLİTLENDİ
Söz konusu artışların resmiyet kazanması için TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. Bu veriyle birlikte 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyonu netleşecek ve tüm zam oranları kesinleşmiş olacak.
Yeni ödeme tabloları, milyonlarca vatandaşın gelir dengesini doğrudan etkileyecek. Özellikle dar gelirli aileler, sosyal yardım ödemelerindeki artışın yaşam standartlarına doğrudan yansıyacağını belirtiyor.