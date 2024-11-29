İstanbul'un Yeni Emniyet Müdürü Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan İsimler...

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’dan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da aralık başında yaş haddinden emekli olacağı öğrenilmişti. Kulisler ise Aktaş'ın yerine kimin getirileceğini konuşmaya devam ediyor.

'MHP'NİN DESTEĞİNİ ALAN İSMİN GETİRİLMESİ ZOR'

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul’a yapacağı atamayla birlikte bazı kentlerin emniyet müdürlerinin değişmesi de gündemde. T24 yazarı Tolga Şardan bugünkü köşesinde atanması beklenen isimlere ilişkin iddialara yer verdi. Şardan, "Emniyet atamalarında etkin olan MHP’nin bu gücü Soylu’dan sonra kırılmış görünüyor. Yerlikaya’nın MHP’den gelen isimlere yer vermediği biliniyor. Bu nedenle MHP’nin desteğini alan polis müdürünün göreve getirilmesi zor görünüyor" dedi.

İŞTE KULİSLERE YANSIYAN İSİMLER...

Şardan, kulislere yansıyan isimleri şöyle yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ve yakın çalışma ekibinden kimi isimlerin desteğini gören polis müdürlerinin isimleri kulislerde.

Yine şimdilerde yeniden kabinede görev alması beklenen Berat Albayrak’la dirsek temasında olanlar var.

İstanbul’a yeni atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in de halen görevde olan başka bir kentin emniyet müdürünün kente atanması yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, AKP’de gerek genel merkez gerekse kimi İstanbul milletvekillerinin kendilerine yakın başka bir emniyet müdürü için devreye girdiği ifade ediliyor.

Yanı sıra, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da bu atamayla ilgili görüşü önemli. Bakan olarak çalışacağı İstanbul Emniyet Müdürü’nü tespit etme konusunda aceleci davranmadığını söylemek yanlış olmaz.

Dahası, mülki idare kökenli bir ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanması fikri, güçlü bir olasılık halinde Yerlikaya’nın aklında.

İçişleri Bakanlığı’nın üst yönetimi ile Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın da devreye girdiğini söylemek mümkün. Bilhassa Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş ve Münir Karaloğlu farklı isimler üzerinde duruyor.

... Kulislere yansıyanlara göre, İstanbul Emniyet Müdürü adayları arasında mevcut Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Çalışkan ve Selami Yıldız, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı’nın adı geçiyor şimdilik."

Kaynak: T24