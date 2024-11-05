İstanbul Emniyet Müdürlüğü İçin Büyük Rekabet! Kulislerde O Üç İsim Konuşuluyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından güvenlik zafiyeti tartışmaları gündemden düşmezken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı’dan sonra İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da aralık başında yaş haddinden emekli olacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, İstanbul’da birlikte görev yaptığı Aktaş’tan çok memnun olduğu ve mümkün olsa devam etmek istediği, hatta Emniyet’te 60 olan yaş haddinin 62’ye yükseltilmesi çabasının merkezinde de Aktaş'ın olduğu söyleniyordu. Şimdi de Yerlikaya’nın Aktaş’ı emekliliği sonrası sivil kadro ile bakanlık çatısı altında değerlendireceği konuşuluyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

EMNİYET'TE ÖNE ÇIKAN ÜÇ İSİM

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; Aktaş’tan sonra İstanbul Emniyet Müdürü olacak isim de merak konusu oldu. Sokak suçları oranının yükselmesi ve polisin işlevsiz olduğu tartışmalarıyla beraber bu göreve gelecek kişinin sorumluluğunun ağır olduğu konusunda da Emniyet hemfikir. Yine de Aktaş’tan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü için teşkilatta kıyasıya bir mücadele var.

Mücadelede en çok isimleri geçenler Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda İstihbarat Başkanı Selami Yıldız ile Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç. Her iki isim, teşkilatta güç ve mevzi kazanmaya çalışan gruplarca destekleniyor. Ayrıca, son günlerde farklı bir isim daha var: Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman. Karaduman, daha önce İstanbul’da çalışmasından dolayı kenti yakından tanıyor. Özellikle toplumsal olaylar konusunda deneyimi var. Herhangi bir grup veya dini oluşum içinde olmaması ise "tek eksisi" olarak yorumlanıyor.

BÜROKRAT DA OLABİLİR

Adı geçen polis müdürleriyle beraber Emniyet dışından, halen mülki idarede görev yapan bir bürokrat da İstanbul Emniyet müdürü olabilir. Bakan Yerlikaya, son atamalar çerçevesinde mülki idare kökenli Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk’ü Emniyet genel müdür yardımcısı olarak görevlendirdi, hem de önemli bir sorumlulukla. Benzer atamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü için de gerçekleşmesi olası.

Kaynak: T24