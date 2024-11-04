Yaş Sınırı, Emeklilik, Mesai... Polislerin Özlük Hakları Düzenlemesi Meclis'e Geliyor

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve polislerin çeşitli haklarında düzenleme yapan kanun teklifi hafta başında TBMM Başkanlığı’na verilecek.

YAŞ SINIRI ARTIRILIYOR

AK Parti tarafından torba kanun olarak hazırlanan teklif, Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yapıyor. Buna göre halen görev yapan emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin 55 olan yaş sınırı, 60’a çıkarılıyor. Aynı düzenleme ile birinci sınıf emniyet müdürlerinin yaş sınırı da 60’dan 65’e yükseltilecek. Düzenlemede ayrıca isteyen polis ya da emniyet müdürü bu süre uzatım hakkını kullanacak, istemeyenler ise eski yaşlarında emekli olabilecekler.

FAZLA MESAİ DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK

Bu arada uzun süredir emniyet mensuplarının şikayetçi olduğu resmi tatil ve fazla mesai çalışmalarına ilişkin de kanun ile düzenleme yapılacağı da ifade edildi. Konuyla ilgili çalışmanın polisin özlük haklarında düzenleme yapılmasını amaçladığını ifade eden İçişleri Bakanlığı yetkilileri, “Bu çalışma ile özellikle emniyet mensuplarının yurt genelinde mesai saatlerinde düzenlemesi, fazla mesai, tatil, emeklilik gibi özlük haklarında da iyileştirmeler yapılmasının” amaçlandığını söylediler.

Ateşli silahlar düzenlemesi de torbada

TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek torba kanunda ayrıca bir süredir üzerinde çalışılan Ateşli Silahlara ilişin düzenlemelerde yer alacak. Bu düzenleme ile de silah parçalarını satmak izne tabi olacak. Aynı yasal düzenleme ile 2 defa silahını kaybedenlerin, silah ruhsatlarının alınması uygulaması başlatılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem