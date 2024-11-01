TUSAŞ Saldırısında Dikkat Çeken İddia: İstihbarat Bilgisi Tam İki Ay Önce Alınmış

Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) tesisine terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısını PKK üstlenmişti. Türkiye'nin gündemindeki saldırıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

'İSTİHBARAT TAM 2 AY ÖNCE GELDİ' İDDİASI

T24'ten Tolga Şardan bugünkü yazısında TUSAŞ’a yönelik saldırı istihbaratının tam 2 ay önce geldiğini ifade etti. Şardan, istihbarat birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonda yakalanan PKK’lıdan elde edilen verilerin bölgedeki jandarma komutanlıklarına bildirildiğini, hem Van’a konuşlu Jandarma Asayiş Komutanlığı, hem de Şırnak’taki il jandarma komutanlığının kısa sürede gelişmelerden haberdar edildiğini öne sürdü.

Şardan, “İstihbarat bilgisi, geçen ağustosun ortasında, tam tarih vermek gerekirse; 17 Ağustos’ta elde edildi. İstihbarat birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonda yakalanan PKK’lıdan elde edilen veriler, bölgedeki jandarma komutanlıklarına bildirildi. Gerek Van’a konuşlu Jandarma Asayiş Komutanlığı, gerekse Şırnak’taki İl Jandarma Komutanlığı, kısa sürede gelişmelerden haberdar edildi. Tabii aynı bilgiler, Ankara’ya da ulaştırıldı. MİT’in ulaştığı veriler, İçişleri Bakanlığı’nın çatısı altındaki Emniyet ve Jandarma’ya gönderildi. Şimdi; bu aşamada artık kimsenin ‘gerekli istihbarat alınamadı’ mazeretine sığınma şansı kalmadı maalesef” dedi.

'MERCEK ALTINA ALINMASI GEREKİYOR'

İstihbarat bilgisinin elde edilmesiyle, eylemin gerçekleştirilmesi arasında yaklaşık iki ay olduğunu belirten Şardan, şunları ifade etti:

"İster istemez, “İki ayda ne yapıldı?” sorusu akıllara geliyor kuşkusuz. Sorunun yanıtını adli yönden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, idari yönden ise İçişleri Bakanlığı verecek. Ancak sorunun yanıtı kadar, sorunun kimlere yöneltilmesi gerektiği de en az adli soruşturma kadar önemli. Öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı merkez yönetimi sorunun asıl muhatabı.

Elde edilen ciddi istihbarata karşı yapılması gerekenler, Jandarma’nın sorumluluğunda. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı’dan itibaren görev alan istihbarat, terörle mücadele ve asayiş birimlerinden sorumlu komutanlar ile alt kadrolarının soruşturmaya alınması şart.

Hatta daha ilerisi, Jandarma’nın faaliyet ve çalışmalarını yöneten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın da direkt olmamakla birlikte dolaylı sorumluluğu var. Aktaş’ın her şeyden önce denetim görevini yeteri kadar yerine getirmediğini söylemek mümkün.

Şırnak’ta elde edilen önemli istihbarata karşı eylemin nasıl gerçekleştirildiği ve gerçekleşmesine izin verilmesi, basit şekilde geçiştirilebilecek bir durum değil. İki ay boyunca eylemin önlenmesine yönelik yapılanların mercek altına alınması gerekiyor."

Kaynak: T24