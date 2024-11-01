TUSAŞ Saldırısında '20 Saat' Detayı: Teröristleri Ankara'ya Getiren Taksicinin İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaş şehit olurken, 22 kişi yaralandı. SABAH gazetesi saldırıya dair yeni bilgilere ulaştı. İddialara göre, saldırıyı düzenleyen teröristler, saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinden bir taksiyle Ankara'ya geldi. Şüpheli çifti televizyonda görüp tanıyan bir lokantacının ihbarı, teröristlerin kimliğinin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.

'HAMİLELİK' YALANI

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Taksi şoförü A.O., ifadesinde, saldırganların kendilerini madenci olarak tanıttığını ve hamilelik nedeniyle yolculuklarını yarıda kestiklerini söylediklerini belirtti.

A.O., "İkisinin de sırtlarında çanta vardı. Erkek olan kişi, eşinin yeni hamile olduğunu, düşük riskinin bulunduğunu bunun için otobüsle yolculuk yapamayacaklarını söyledi. Ankara'ya gitmek istediklerini söylediler. Daha sonra Ankara'ya getirdim. 12 bin lira nakit para aldım. Kent merkezinde bir petrol istasyonunun yakınında indirdim. O gün aracıma binen iki kişiyi de daha önce hiç görmedim. Onları bıraktıktan hemen sonra tekrar Sivas'a döndüm" dedi.

12 bin TL karşılığında Ankara’ya götürülen çift, şoför tarafından kent merkezinde bir akaryakıt istasyonu yakınında indirildi. Soruşturmada şoförün PKK ile bağlantısının olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

20 SAAT BOYUNCA KENTTE DOLAŞMIŞLAR

Teröristlerin Ankara’ya geldikten sonra, saldırıda kullandıkları silah ve patlayıcıları sırt çantalarında taşıyarak 20 saat boyunca kentte dolaştıkları belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, çantaların ağırlığından güçlükle yürüyen teröristlerin yanında hiçbir iletişim cihazı bulunmuyordu. Araştırmalar sonucunda, saldırı öncesi TUSAŞ’ta keşif yapıldığı iddialarının ise doğru olmadığı tespit edildi.

İRAN ÜZERİNDEN GİRİŞ ŞÜPHESİ

Güvenlik birimleri, teröristlerin Türkiye'ye paramotorla girmiş olabileceğini değerlendirirken, PKK'nın Ağrı sınırına yakın İran topraklarına çok sayıda militan aktardığı biliniyor. Saldırganların Türkiye'ye Ağrı, Erzurum, Erzincan ve Sivas güzergâhından giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Sabah