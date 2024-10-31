Üniversitelere Siber Saldırı! 3 Üniversite Listede... Binlerce Kişinin Verileri Çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK), yaptığı son üç veri ihlal bildirimi duyurusunun üniversitelerle ilgili olması dikkat çekti.

Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Lokman Hekim Üniversitesi'nin KVKK'ya yaptığı bildirime göre üniversite, Natro firmasından aldığı hosting hizmeti üzerinden siber saldırıya uğradı. Siber saldırganlar, üniversitenin Natro müşteri hesabının giriş bilgilerini ele geçirerek sisteme yetkisiz erişim sağladı. Bu ihlalden, öğrenciler ve çalışanlar dahil olmak üzere toplam 2.308 kişinin etkilendiği belirtildi.

Siber saldırıya maruz kalan bir diğer üniversite ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi oldu. Ancak, bu üniversitedeki ihlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği henüz tespit edilemedi. Yetkisiz erişim sonucu veri gizliliğinin ihlal edildiği bildirilen olayda, 2.747 kişinin verilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Atılım Üniversitesi'nin KVKK’ya bildirdiği başka bir ihlalde ise, yetkisiz bazı kişilerin YÖKSİS üzerinden bazı öğrencilerin eğitim bilgilerini sorguladığı belirtildi. Bu ihlalin 9 Mayıs’ta başladığı ve 5 Haziran’da sona erdiği; fakat etkilenen kişi sayısının henüz belirlenemediği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi