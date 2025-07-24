Merkez Bankası Faizi Düşürdü, Gözler Bankalara Çevrildi: Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası gözler kredi faizlerine çevrildi. Uzmanlar, konut ve ihtiyaç kredilerinde 2-3 puanlık gerileme beklerken, bankaların kredi musluklarını açması gerektiğini vurguluyor. İşletmeler ve vatandaşlar ise kararın günlük yaşama ne zaman yansıyacağını merakla bekliyor.
Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekti. Bu kritik kararın ardından Ekonomist Sefer Şener ile Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, faiz indiriminin piyasaya etkilerini TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak'a değerlendirdi. Uzmanlar, bu adımın ardından konut ve ihtiyaç kredilerinde 2-3 puanlık bir düşüş beklerken, bankaların kredi musluklarını açması gerektiğini vurguladı.
KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?
Ünlü Ekonomist Sefer Şener, faiz indiriminin zamanlamasına dikkat çekerek, "Eylül ayına kadar başka toplantı yok, bu yüzden karar yerinde alındı" dedi. Şener, gecelik borçlanma faizinin de yüzde 49’dan 46’ya çekilmesinin önemine vurgu yaparak, kredi faizlerinde önümüzdeki haftadan itibaren düşüş beklediğini söyledi. İş dünyasının düşük faizli krediye erişmesi gerektiğini belirten Şener, "Yıllıklandırılmış kredi oranlarında 2-3 puanlık geri çekilme görebiliriz. Eylül’de yeni bir indirim daha gündeme gelebilir. 300 baz puanlık indirim mutlaka kredi faizlerine yansıtılmalı. Konut ve ihtiyaç kredilerinde de en az 3 puanlık indirim yapılması şart" dedi.
BANKALAR KREDİ MUSLUKLARINI HIZLA AÇMALI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise TCMB’nin piyasaya güven verdiğini belirtti. Memiş, işletmelerin acil kredi ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek kredi musluklarının hızla açılması gerektiğini vurguladı. Sosyal konut projeleri açıklanacak olsa da, kredi erişiminin olmaması durumunda alınan kararların sahada etkisiz kalabileceğini ifade eden Memiş, "Enflasyon düşüyor, faizlerde indirim başladı ama vatandaş hala 'bana ne zaman yansıyacak?' diye soruyor. Bu sorunun yanıtı için kamu ve bankaların ortak hareket etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.