Merkez Bankası Faizi Düşürdü, Gözler Bankalara Çevrildi: Kredi Faizleri Ne Zaman Düşecek?

BANKALAR KREDİ MUSLUKLARINI HIZLA AÇMALI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise TCMB’nin piyasaya güven verdiğini belirtti. Memiş, işletmelerin acil kredi ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek kredi musluklarının hızla açılması gerektiğini vurguladı. Sosyal konut projeleri açıklanacak olsa da, kredi erişiminin olmaması durumunda alınan kararların sahada etkisiz kalabileceğini ifade eden Memiş, "Enflasyon düşüyor, faizlerde indirim başladı ama vatandaş hala 'bana ne zaman yansıyacak?' diye soruyor. Bu sorunun yanıtı için kamu ve bankaların ortak hareket etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.