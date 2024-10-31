Tepkilere Rağmen Geri Adım Atılmamıştı: Ebru Gündeş'in Ankara Konserinin Maliyeti Ortaya Çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen konserde Ebru Gündeş'i sahneye çıkardı. Konser afişinin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü ancak belediye geri adım atmadı.

Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından etkinlik önce iptal edilmiş, ardından iptal kararından vazgeçilerek konserin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

ORGANİZASYON MALİYETİ 69 MİLYON 15 BİN TL

Veryansın TV'den Erdem Atay'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Ebru Gündeş konserinin maliyeti 69 milyon 15 bin TL oldu. Ortaya çıkan belgeye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonla ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ebru Gündeş konser işini alan Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 69 milyon 15 bin TL’ye anlaşma yaptığı görüldü.

Belgenin altında bulunan ‘açıklama ve ekler’ kısmına da, “Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi” ifadesi yer aldı.

İhalenin 21/b ihale kanunu kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Belgede yer alan ödemelerin nerelere yapılacağı ve Ebru Gündeş’in bu konserden ne kadar ücret aldığı ise bilinmiyor.

KONSERE TEPKİ YAĞMIŞTI

ABB'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ebru Gündeş ile anlaşmasına tepki yağmıştı. Sosyal medyada bazı vatandaşlar, "Başka sanatçı mı bulamadınız Mansur Bey?", "Sunucu da Reza Zarrab olsun" diye yazarak tepkilerini dile getirmişti.

Kaynak: Veryansın TV