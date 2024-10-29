Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?'

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konseri düzenledi. Duyurunun yapılmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü ancak ABB geri adım atmadı.

Belediye, Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından etkinliği iptal etmiş ancak daha sonra bu karardan vazgeçmişti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Başka isim mi bulamadınız Mansur Bey?” soruları sorulurken, başka bir kullanıcı ise “Ebru Gündeş yetmez, sunuculuğunu da Reza yapsın!” yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, AKP’li Melih Gökçek döneminde de Ebru Gündeş’in sahne almasına dikkat çekerek, “Biz Gökçek’i boşuna mı gönderdik?” sorusunu sordu.

Sosyal medyadan gelen tepkilerle Ebru Gündeş, X’te ‘TT’ oldu. ABB’ye sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin bazıları şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem