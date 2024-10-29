Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş'i sahneye çıkaracak olmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Belediye, tepkilere rağmen konser planından geri adım atmazken, tepkilerde en sık kullanılan ifadelerden biri "Bu kişiden başkasını bulamadınız mı?" oldu.

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Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?'

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş konseri düzenledi. Duyurunun yapılmasının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü ancak ABB geri adım atmadı.

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 1

Belediye, Ankara Kahramankazan’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından etkinliği iptal etmiş ancak daha sonra bu karardan vazgeçmişti.

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 2

Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Başka isim mi bulamadınız Mansur Bey?” soruları sorulurken, başka bir kullanıcı ise “Ebru Gündeş yetmez, sunuculuğunu da Reza yapsın!” yorumunu yaptı.

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 3

Bir başka kullanıcı ise, AKP’li Melih Gökçek döneminde de Ebru Gündeş’in sahne almasına dikkat çekerek, “Biz Gökçek’i boşuna mı gönderdik?” sorusunu sordu.

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 4

Sosyal medyadan gelen tepkilerle Ebru Gündeş, X’te ‘TT’ oldu. ABB’ye sosyal medya üzerinden gelen tepkilerin bazıları şöyle:

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 5

Ebru Gündeş Konserine Tepkiler Çığ Gibi: 'Başka Sanatçı mı Bulamadınız Mansur Bey?' - Resim : 6

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mansur Yavaş Ebru Gündeş CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 ekim cumhuriyet bayramı
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