16 Yaşındaki Damla'nın Şüpheli Ölümü! Vücudunda Morluklar Tespit Edildi

16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'ın cansız bedeni, denizde kayalıklara yakın bir noktada bulundu.

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16 Yaşındaki Damla'nın Şüpheli Ölümü! Vücudunda Morluklar Tespit Edildi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki kayalıklar arasında bir ceset tespit etti. Olayın hemen ardından durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları incelemelerde cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu belirledi.

16 Yaşındaki Damla'nın Şüpheli Ölümü! Vücudunda Morluklar Tespit Edildi - Resim : 1

İlk otopsi sonuçlarına göre, cesette morluklar bulundu ancak kesici veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Damla Nur Kavraz'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği, ancak herhangi bir bölüme yerleşemediği için bir süredir bunalımda olduğu iddiaları gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

16 Yaşındaki Damla'nın Şüpheli Ölümü! Vücudunda Morluklar Tespit Edildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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