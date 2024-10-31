Esenyurt Belediyesi'ne Kayyım! Atanan İsim Belli Oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün gece saatlerinde tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne ise kayyım atandı.

BEYOĞLU KAYMAKAMI CAN AKSOY ATANDI

Esenyurt Belediyesi için kayyım olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün adı geçiyordu. Ancak bu göreve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."